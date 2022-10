Champions League vandaag: ontembare Haaland mag weer los, Donyell Malen hoopt op eerste goal

De eerste clubs kunnen zich vanavond al verzekeren van overwintering in de Champions League, terwijl voor een groot deel vanavond ook het doek al valt. Hier kun je je vanavond per poule op verheugen.

Groep E

In poule E is RB Salzburg de verrassende koploper met vijf punten. De Oostenrijkse landskampioen heeft echter slechts twee punten meer dan nummer vier Dinamo Zagreb. In geen poule zijn de verschillen tussen de vier deelnemers zo miniem.

AC Milan aast op revanche tegen Chelsea, dat in 2020 de Champions League-bokaal veroverde. Afgelopen week wonnen de Londenaren met afgetekende cijfers op Stamford Bridge: 3-0. Beide topclubs snakken naar een berg vertrouwen na de wisselvallige start in eigen land. Landskampioen Milan staat vijfde in de Serie A, terwijl Chelsea op de vierde plaats staat in de Premier League. De Engelse topclub moet het tegen Milan stellen zonder de zieke Hakim Ziyech.

Groep F

Volledig scherm Luka Modric. © AFP Regerend Champions League-winnaar Real Madrid is in eigen land én Europa nog foutloos. De ploeg van Carlo Ancelotti is met een overwinning op Shakhtar Donetsk, dat afgelopen week al met 2-1 werd verslagen, geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. De wedstrijd wordt vanwege de oorlog in Oekraïne afgewerkt in het stadion van de Poolse club Legia Warschau.

Als Celtic in de race wil blijven voor een verlengd verblijf in de Champions League, moeten de Schotten winnen van RB Leipzig. Het heenduel eindigde in een 3-1 overwinning voor de Duitsers.

Groep G

Er staat dit seizoen werkelijk geen maat op Erling Haaland, die op fenomenale wijze is begonnen aan zijn avontuur bij Manchester City. Vorige week was de 22-jarige Noor al tweemaal trefzeker tegen FC Kopenhagen, wat hij vanavond minstens zal willen herhalen. De spits, dit seizoen al twintig (!) keer trefzeker, is met een overwinning op de Denen geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League. Nathan Aké was afgelopen zaterdag tegen Southampton (3-0) basisspeler en zal tegen Kopenhagen opnieuw hopen op een kans vanaf de aftrap.

In dezelfde poule heeft Borussia Dortmund zes punten te pakken. De Duitsers lijken bij een overwinning op het Sevilla van Karim Rekik eveneens zeker van een plek in de volgende ronde. Donyell Malen zal hopen dat hij zijn Europese doelpuntenrekening voor het nieuwe seizoen kan openen. Bondscoach Louis van Gaal zal het met extra interesse volgen.

Groep H

Een kuitblessure houdt de in topvorm verkerende Lionel Messi aan de kant bij Paris Saint-Germain, dat het in een rechtstreekse strijd om de koppositie in poule H opneemt tegen Benfica. De Portugese topclub is onder leiding van voormalig PSV-coach Roger Schmidt uitstekend aan het seizoen begonnen en speelde vorige week met 1-1 gelijk tegen het sterrenensemble uit Parijs.

Volledig scherm Roger Schmidt. © AFP

Het lijkt erop dat Benfica en PSG samen na de jaarwisseling actief blijven in het miljardenbal, al zal Juventus er alles aan willen doen om daar een stokje voor te steken. De Turijnse topclub is met drie punten dramatisch aan het Europese seizoen begonnen. Tegen het Maccabi Haifa van Tjaronn Chery hoopt de Oude Dame de aansluiting met de koplopers in de poule te vinden.

Compleet programma • 18.45 uur: FC Kopenhagen - Manchester City

• 18.45 uur: Maccabi Haifa - Paris Saint-Germain

• 21.00 uur: Dinamo Zagreb - RB Salzburg

• 21.00 uur: AC Milan - Chelsea

• 21.00 uur: Shakhtar Donetsk - Real Madrid

• 21.00 uur: Celtic - RB Leipzig

• 21.00 uur: Borussia Dortmund - Sevilla

• 21.00 uur: Paris Saint-Germain - Benfica

