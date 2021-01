Chaos bij Marseille en Saint-Étienne: woedende fans bestormen trainingscomplex

De fans zouden zwaar ontevreden zijn over de recente prestaties van de ploeg van trainer André Villas-Boas. L’OM staat inmiddels zesde, mede omdat de afgelopen vier competitieduels slechts één punt opleverden. De woede van de fans richt zich zeker ook op voorzitter Jacques Henri Eyraud.



Volgens onder meer de regionale krant La Provence hebben de supporters geprobeerd in te breken op het complex. Ook is de ingang bestookt met rookbommen en vuurwerk, terwijl er een boom in brand is gestoken. Een groepje fans zou zich inderdaad toegang tot het complex hebben verschaft.