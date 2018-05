Chaos in Ligue 2: Vier rode kaarten, gelijkmaker in 126ste minuut en penalty's

De wedstrijd eindigde na 90 minuten in een gelijkspel waardoor er werd verlengd. Pas in de verlenging kwam de wedstrijd echt op gang. Na vier rode kaarten en een doelpunt van Le Havre leek de wedstrijd te eindigen in het voordeel van de bezoekers. Maar het was Mohamed Camara die met een verbluffend doelpunt in de 126ste(!) minuut roet in het eten gooide. De verlenging eindigde in 2-2 waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen.



Ajaccio maakte geen fouten in de serie en plaatste zich zo voor de finale van de play-offs. In de finale strijdt de ploeg uit Corsica tegen Toulouse, dat als 18de eindigde in de Ligue 1.