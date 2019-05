Charlton treft Sunderland op Wembley om promotie naar Championship

Dat uitgerekend Charlton en Sunderland - over twee duels te sterk voor Portsmouth - elkaar op Wembley treffen zal bij veel fans van de Black Cats revanchegevoelens oproepen. In 1998 stonden de twee in een klassieke play-off-finale namelijk ook al lijnrecht tegenover elkaar op het heilige Londense gras, toen met promotie naar de Premier League als inzet. Het stond in die wedstrijd 3-3 na 90 minuten en na de verlenging was er bij 4-4 ook nog altijd geen winnaar. Sunderland werd in de penaltyreeks in rouw gedompeld, toen Michael Gray zijn misser fataal bleek. Volgende week zondag mag Sunderland om 16.00 uur (Nederlandse) tijd op herhaling, op een ongetwijfeld kolkend Wembley.



Ook vanavond moesten penalty's uitkomst brengen in de halve finales van de play-offs in League One, het derde Engelse niveau. Charlton had zich afgelopen zondag een goede uitgangspositie verschaft door met 1-2 te winnen bij Doncaster, maar de bezoekers waren op hun beurt met 1-2 te sterk in Londen. Andrew Butler zorgde er enkele minuten voor tijd voor dat het verlengen werd in de hoofdstad. Daarin scoorden beide ploegen nog één keer, waardoor het nog altijd gelijk stond. De eerste zeven penalty's gingen allemaal raak, maar Doncaster miste zowel zijn vierde als zijn vijfde strafschop, waarna het feest op The Valley kon beginnen.