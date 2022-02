Chelsea betuigt dag na nieuws over Abramovitsj steun aan Oekraïne

Chelsea heeft steun betuigd aan de inwoners van Oekraïne. De club uit Londen plaatste zondag een kort statement op de website. ,,De situatie in Oekraïne is verschrikkelijk en hartverscheurend”, stelde de club. ,,Wij bij Chelsea leven mee met iedereen in Oekraïne. Iedereen bij de club bidt voor vrede.”

De timing van de steunbetuiging is opvallend. Chelsea, dat vandaag Liverpool treft in de finale van de League Cup, maakte gisteren bekend dat Roman Abramovitsj een stap terug doet. De 55-jarige Rus, sinds 2003 de eigenaar van de Engelse voetbalclub, draagt het financiële beheer over aan de foundation van Chelsea. Hij blijft voorlopig wel de eigenaar.

De miljardair besloot zich terug te trekken nu het Britse parlement met sancties dreigt tegen vermogende Russen vanwege de oorlog in Oekraïne. Mogelijk hoopt hij hiermee te voorkomen dat Chelsea in de problemen komt.

Abramovitsj zou nauwe banden hebben met de Russische president Vladimir Poetin, die zijn militairen deze week de opdracht gaf om Oekraïne binnen te vallen. In een korte verklaring op de website van Chelsea, waarin Abramovitsj meldde het “rentmeesterschap en de zorg” voor Chelsea over te dragen aan de foundation, zei hij niets over de oorlog in Oekraïne.

Abramovitsj kocht Chelsea in 2003. De Rus investeerde daarna honderden miljoenen in de club, die onder zijn leiding onder meer vijf landstitels won en twee keer de Champions League, in 2012 en vorig jaar.

Volledig scherm Roman Abramovitsj applaudisseert voor Chelsea. © REUTERS

Abramovitsj bemoeit zich al jarenlang niet meer met de dagelijkse leiding van Chelsea. De Rus raakte in 2018 zijn Britse visum kwijt en laat zich sindsdien zelden meer zien op Stamford Bridge. Hij was vorig jaar in Porto wel aanwezig in de door Chelsea gewonnen finale van de Champions League. Op voetbalgebied heeft zijn landgenote Marina Granovskaia de leiding. De Russin is als directrice onder meer verantwoordelijk voor transfers en contracten van spelers en trainers.

Ook in Engeland wordt er veel gespeculeerd over de toekomstplannen van Abramovitsj. Mogelijk is hij van plan om Chelsea te verkopen.