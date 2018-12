Chelsea brengt spanning terug met zege op Manchester City

VideoDe spanning is weer volledig terug in de Premier League, waar regerend kampioen Manchester City vanavond in Londen tegen de eerste competitienederlaag van dit seizoen opliep. Chelsea was op Stamford Bridge met 2-0 te sterk voor City, waardoor Liverpool nu de nieuwe koploper is in Engeland.

Chelsea had juist een slechte periode achter de rug, met nederlagen bij Tottenham Hotspur (3-1) twee weken geleden en Wolverhampton Wanderers (2-1) afgelopen woensdag. Manchester City was volgens velen al bijna weer kampioen, zo overtuigend speelt het team van Pep Guardiola dit seizoen opnieuw. In de Champions League werd er wel verloren en gelijkgespeeld tegen Olympique Lyon, maar in de Premier League liep alles op rolletjes: dertien keer winst en twee keer gelijk, doelsaldo 45-7. Vanavond waren de rollen echter omgedraaid op Stamford Bridge.

Uiteraard had City opnieuw het meeste balbezit en in de eerste helft ook de beste kansen, maar kort voor rust maakte de Franse middenvelder N’Golo Kanté met een mooi schot in het dak van het doel de 1-0. City viel na rust opnieuw aan. Dat leverde in totaal liefst elf corners op, maar er werd niet uit gescoord. Uit de enige corner die Chelsea vanavond kreeg viel wel een goal. De Braziliaanse verdediger David Luiz kopte in de 78ste minuut de 2-0 binnen uit de hoekschop van Eden Hazard, de Belgische sterspeler die dus goed was voor beide assists.

Liverpool, dat eerder vandaag met 0-4 (hattrick Mohamed Salah) won bij Bournemouth, is nu koploper in de Premier League met 42 punten na zestien duels. Liverpool is nog ongeslagen: dertien keer winst, drie keer gelijk. Manchester City volgt nu met 41 punten na zestien duels, terwijl Chelsea nu weer derde staat met 34 punten. Ook stadgenoot Arsenal, dat vandaag met 1-0 won van Huddersfield Town, heeft 34 punten. Tottenham Hotspur kan later vanavond op 36 punten komen, maar dan moet het wel de uitwedstrijd bij Leicester City zien te winnen.

Volgende week speelt Liverpool thuis tegen Manchester United, terwijl Manchester City het voor eigen publiek gaat opnemen tegen nummer zeven Everton. Op donderdag 3 januari gaat Liverpool op bezoek bij Manchester City.

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © Getty Images