Chelsea-coach Tuchel geniet van Van Gaal: ‘Hij heeft de ballen om zijn mening te geven’

De persconferenties van Louis van Gaal worden ook in het buitenland goed ontvangen. De bondscoach van Oranje stelde in aanloop naar Nederland-Turkije (6-1 winst) vol vuur dat het 5-3-2 of 5-2-3-systeem dat Chelsea speelt juist helemaal níet verdedigend is. Thomas Tuchel, de Duitse coach van de Londense ploeg, had de uitspraken ook gezien.

,,Iemand stuurde mij de beelden", lachte Tuchel tegenover Sky Sports. ,,Het was mooi om als jonge coach in Duitsland tegenover hem te staan toen hij trainer was van Bayern München. Hij is enorm eerlijk als je met hem praat of in persconferenties. Daar hou ik echt van.”

,,Hij heeft de ballen om zijn mening te geven, te zeggen wat hij denkt. Dat is niet altijd in zijn voordeel, maar het is leuk mooi om hem over voetbal te horen praten. Hij heeft een bepaalde leeftijd, een enorme ervaring. Hij heeft het voetbal in het algemeen beïnvloed met al zijn clubs.”

Volledig scherm Chelsea-coach Thomas Tuchel. © EPA

,,Niet alleen omdat hij mij nu heeft verdedigd, wat natuurlijk leuk was, maar in het algemeen is hij niet bang om zijn mening te geven. Soms denk ik, of een andere collega, misschien van ‘laat ik dat maar niet zeggen'. Puur omdat het alleen maar problemen zou opleveren en we de rust willen bewaren. Maar hij is een aardige vent, ik mag hem graag.”

Tuchel (48) was van 2009 tot 2014 coach van FC Mainz in de Bundesliga. De inmiddels 70-jarige Van Gaal stond van 2009 tot 2011 aan het roer bij Bayern München. Vorig jaar won de Duitser met Chelsea de Champions League.

Bekijk hieronder onze video's over het Nederlands elftal.