Chelsea dankzij goal in de kruising van Ziyech sterkste in derby met Spurs

Samenvatting Dumfries als invaller belangrijk voor Inter met assist in laatste minuut

Denzel Dumfries moest vanavond genoegen nemen met een rol als invaller, maar was ook in die hoedanigheid belangrijk voor Inter. Zijn voorzet in de 90ste minuut werd binnengekopt door spits Edin Džeko, waardoor Inter met 2-1 won van Venezia FC.

22 januari