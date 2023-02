Chelsea dieper in dal: Tottenham wint Londense ontmoeting

Troetel­kind Paul Pogba inmiddels blok aan het been voor Juventus in inktzwart seizoen

De transfersom van afgelopen zomer houdt gelijke tred met het aantal speelminuten van Paul Pogba bij Juventus: nul om nul. De irritaties over de slepende blessuresoap nemen zienderogen toe in Turijn, zeker in combinatie met het riante salaris van de 29-jarige Franse vedette. Heeft ‘de Oude Dame’ per ongeluk een vroegoude heer aan de haak geslagen?