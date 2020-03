Chelsea doet goede zaken met ruime zege op Everton

Chelsea staat vierde in de Premier League. De achterstand op Leicester City, dat morgenavond nog de thuiswedstrijd tegen Aston Villa speelt, is twee punten. Chelsea heeft vijf punten voorsprong op Wolverhampton Wanderers en Sheffield United, twee clubs die dromen van een plek in de Champions League.



Mason Mount opende al na een klein kwartier de score op Stamford Bridge, waar Pedro Rodríguez die voorsprong in de 21ste minuut na een mooie aanval al verdubbelde. Voor Mount was het zijn eerste competitiegoal sinds september, voor Pedro zelfs zijn eerste in de Premier League sinds februari 2019. Bij Chelsea speelde Billy Gilmour opnieuw een uitstekende wedstrijd op het middenveld. De 18-jarige Schot maakte dinsdagavond ook al grote indruk in de FA Cup-wedstrijd tegen Liverpool, dat met 2-0 onderuit ging op Stamford Bridge.