Chelsea en Ziyech knokken zich in Newcastle naar Premier League-koppositie

Bij de bezoekers begon smaakmaker Hakim Ziyech uiteraard weer in de basis, maar waar hij de afgelopen weken regelmatig goed was voor goals en assists, was hij zaterdagmiddag niet zo dominant. Zo was hij niet betrokken bij de 0-1 in de tiende minuut. Timo Werner gaf de bal mee aan Mason Mount, die voorzet vanaf de rechterkant werd door Newcastle-verdediger Federico Fernández in zijn eigen doel gewerkt.