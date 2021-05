Chelsea heeft CL-ticket voor het grijpen, Leicester moet vrezen voor Liverpool

Chelsea was dinsdagavond iets beter bij de les. De thuisclub sloeg toe in de tweede helft met treffers van Antonio Rüdiger en Jorginho (strafschop). Leicester City kon er lange tijd niets tegenover stellen. Na de treffer van Kelechi Iheanacho in de 76ste minuut kreeg Chelsea het nog even benauwd. Mede door een grote misser van Ayoze Pérez in de extra tijd bleef de gelijkmaker uit. In de slotfase liepen de gemoederen nog hoog op met een aantal opstootjes (zie video hieronder).



De Franse international N’Golo Kanté van Chelsea verliet na ruim een halfuur het veld met vermoedelijk een spierblessure. Hij is op het Londense middenveld een belangrijke kracht. Over elf dagen speelt Chelsea in Porto tegen Manchester City in de finale van de Champions League.