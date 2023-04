Chelsea hoopt na nieuwe tik bij Real Madrid op ‘speciale avond’ in Londen

Vinícius en Ancelotti vinden dat Real niet te vroeg mag juichen



Hoewel Real Madrid in de heenwedstrijd aanmerkelijk beter was dan Chelsea, vindt Vinícius Júnior dat de Spanjaarden niet te vroeg mogen juichen. ,,Er komt nog een tweede wedstrijd en ongetwijfeld zal Chelsea thuis de nodige kansen krijgen”, zei de Braziliaanse aanvaller. ,,Voor ons is het een kwestie van kalm blijven in Londen en gewoon doen waar we goed in zijn. Maar het is nog absoluut niet beslist.”



De speler was wel uiterst tevreden over het spel van Real Madrid in het duel met de Engelsen. ,,Dit was een van onze beste wedstrijden in dit seizoen. We kregen veel ruimte en we dwongen de kansen af. Ik denk wel dat we vaker hadden moeten scoren, mede met het oog op de komende uitwedstrijd. Dat is ons niet gelukt en dat is wel jammer.”



Real-trainer Carlo Ancelotti sloot zich bij de woorden van de aanvaller aan. ,,We hebben het goed gedaan vandaag en ik ben tevreden met het resultaat. Ook het spel was goed. Maar er volgen nog zeker 90 minuten in Engeland waarin we diep zullen moeten gaan om Chelsea af te stoppen. We weten waartoe de Engelsen op eigen veld in staat zijn. Het is nog lang niet beslist.”