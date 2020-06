Chelsea mag weer los: komen na Ziyech ook Werner en Chilwell naar Londen?

Eerst was het Bayern München, vervolgens Liverpool, maar nu lijkt toch Chelsea de volgende club van Timo Werner te zijn. Volgens verschillende Duitse en Engelse media tekent de 24-jarige Duitse aanvaller van RB Leipzig voor vijf jaar op Stamford Bridge. De goaltjesdief zou er 220.000 euro per week gaan verdienen.

Dat laatste geeft de doorslag, want Chelsea hoeft met Werners club RB Leipzig niet over een afkoopsom te onderhandelen. In het contract van de Duits international staat een ontsnappingsclausule van 60 miljoen euro. Deze dient wel voor 15 juni geactiveerd te worden, dus haast is geboden.