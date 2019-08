Chelsea-uitblinker Mount kan op Wembley debuteren voor Engeland

In het Chelsea van de nieuwe manager Frank Lampard is Mount in rap tempo uitgegroeid tot basisklant. Lampard kende de creatieve middenvelder van zijn jaar als trainer bij Derby County en liet hem officieel debuteren in de na penalty's verloren Europese Super Cup. In de Premier League is de voormalig Vitessenaar in de eerste speelrondes een van de grote revelaties. Hij scoorde al twee keer in zijn eerste drie optredens.



Southgate gaf aan dat hij bij het kiezen van zijn 25-koppige selectie keek naar fitheid van spelers en het inbrengen van nieuw talent. Naast Mount, een klein jaar geleden voor het laatst geselecteerd, is ook James Maddison (Leicester City) terug bij de nationale ploeg. Tyrone Mings (Aston Villa) en Aaron Wan-Bissaka (Manchester United) hebben voor het eerst een uitnodiging ontvangen, terwijl Kyle Walker verrassend genoeg niet van de partij is.



Engeland speelt volgende week twee thuiswedstrijden in de EK-kwalificatie. Volgende week zaterdag tegen Bulgarije op het heilige gras van Wembley en enkele dagen later tegen Kosovo in Southampton.