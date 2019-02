Chelsea vecht transferverbod en boete van de FIFA aan

,,De club wenst te benadrukken dat zij het belangrijke werk respecteert dat de FIFA heeft ondernomen met betrekking tot de bescherming van minderjarigen. Daarom heeft Chelsea tijdens het onderzoek volledig meegewerkt met de FIFA", schrijft Chelsea in de verklaring.



,,In eerste instantie werd Chelsea ten aanzien van 92 spelers aangeklaagd. We waren verheugd met het nieuws dat de FIFA heeft aanvaard dat er geen overtreding is begaan bij 63 van deze spelers, maar de club is uiterst teleurgesteld dat de FIFA onze uitleg met betrekking op de resterende 29 spelers niet heeft aanvaard. Chelsea handelde volgens de regels en zal binnenkort een beroep indienen bij de FIFA."



Ook de FA werd gestraft. De Engelse voetbalbond overweegt eveneens de straf aan te vechten.