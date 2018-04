Chelsea wint en mag zich opmaken voor finale van FA Cup

Bundesliga Finnboga­son vergroot zorgen van Mainz en De Jong

17:51 FSV Mainz 05 is er in de Duitse voetbalcompetitie niet in geslaagd de vijftiende plaats te verlaten. Het elftal van trainer Sandro Schwarz, met Nigel de Jong in de basis, verloor de uitwedstrijd tegen FC Augsburg met 2-0.