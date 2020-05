Chiellini bewondert Suárez ondanks bijtincident: ‘Leuk om tegen te spelen’

De scheidsrechter had niets in de gaten, maar Suárez werd later alsnog voor vier maanden geschorst. ,,Ik bewonder zijn sluwheid", zegt Chiellini over de oud-speler van FC Groningen, Ajax en Liverpool. ,,Als hij dat niet had, dan was hij maar en normale aanvaller geworden. Om een rivaal te verslaan, moet je soms slim zijn. Plotseling merkte ik dat hij in mijn schouder had gebeten. Dat is zijn tactiek. Vechten van man tot man. Hij is hetzelfde als ik. Ik vind het leuk om tegen zulke aanvallers te spelen."