Cillessen keert terug in Barça-selectie voor El Clásico

Cillessen is normaal gesproken eerste doelman in het Spaanse bekertoernooi, maar de Oranje-doelman kreeg begin februari een enorme tegenvaller te verwerken door een blessure in zijn rechterkuit. Hij scheurde tijdens een training van Barcelona een spier.



De Nederlander zou daarmee beide halve finales tegen Real Madrid moeten missen, zo was de diagnose. In totaal zou Cillessen zo'n zes weken toe moeten kijken. Gisteren hervatte Cillessen echter al sneller dan verwacht de groepstraining en nu keert de Nederlander dus ook terug bij de selectie. Of hij ook daadwerkelijk de plek onder de lat inneemt in Estadio Santiago Bernabéu is nog niet duidelijk.