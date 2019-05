Cillessen laat zich met Barça verrassen in bekerfinale tegen Valencia

FC Barcelona slaagde er vanavond niet in voor de vijfde achtereenvolgende keer de Spaanse beker te winnen. In Sevilla liet de ploeg, met Jasper Cillessen vrijwel zeker voor het laatst in het doel, zich verrassen door Valencia: 2-1.

Door Edwin Winkels

Het had de laatste prijs van Jasper Cillessen met FC Barcelona moeten worden. In zijn 32ste wedstrijd in drie jaar als vooral bankzitter kon de Oranje-doelman zijn derde beker op rij winnen, maar toen Barcelona na rust wakker schrok in het dampende Sevilla, waar het om negen uur nog 30 graden was, bleek de achterstand tegen Valencia al onoverbrugbaar: 0-2.

Een extra domper voor Cillessen, die slechts in die bekerstrijd de vaste keeper was. In de laatste minuut meldde hij zich voorin, bij een hoekschop, om te proberen tegen Valencia te verlenging af te dwingen, maar dat wonder bleef uit. De Nederlander hoopt nu dat Barça spoedig het bod van Benfica accepteert, waar hij weer wekelijks onder de lat zou kunnen staan.

Het seizoen eindigde voor de Catalanen uiterst belabberd. Een maand geleden al werd de ploeg van coach Valverde Spaans kampioen, met grote voorsprong. Daarna volgde de uitschakeling door Liverpool in de Champions League en vanavond slaagde Barça er, ondanks de de dribbels en kansen van Leo Messi, die na vijf kwartier de hoopgevende 2-1 maakte, niet in net als vorig jaar de dubbel winnen.

Met het enorme overwicht in de eerste helft (78% balbezit) kon Barça geen indruk maken. Tot kansen leidde het pas in de laatste minuten voor rust, maar toen stond de favoriet al met 2-0 achter. Valencia had de bal juist weinig nodig om dodelijk toe te slaan. Al na vijf minuten was er een waarschuwing; Piqué kon de bal, ingeschoten door Rodrigo, maar net voor de doellijn keren. Na 22 minuten werd Cillessen opnieuw gepasseerd, en nu was het wel raak. Gameiro kapte op de rand van het strafschopgebied Jordi Alba uit en zijn loeiharde schot liet de Nederlandse doelman kansloos; hij kon niet eens een hand uitsteken.

Bijna even hard was de voorzet van Soler na een snelle counter op rechts. Spits Rodrigo hoefde, in het doelgebied, slechts zijn hoofd tegen de kogel te zetten om voor de verrassende 2-0 te zorgen. Ook hier had Cillessen, vorig jaar nog een van de helden van de met 5-0 gewonnen bekerfinale tegen Sevilla, geen enkele optie.

Direct na rust volgde de broodnodige reactie van Barcelona. Met twee offensieve wissels, Vidal en Malcom voor Arthur en Semedo, voelde Messi zich eindelijk in zijn sas, minder eenzaam als de hangende spits die hij voor rust was geweest, toen hij zijn maatje Luis Suárez, deze maand aan een meniscus geopereerd, node miste. En toen Messi begon te dribbelen kwamen de kansen. Eerst stond de paal nog in de weg, maar na 73 minuten stond hij op de goede plaats voor de rebound nadat Lenglet de bal uit een hoekschop had ingekopt: 2-1.

Maar dit keer was Messi alleen niet genoeg om het toch vrij machteloze Barcelona uit het slop te halen. Hij probeerde het zelfs nog met een kopbal, maar moest uiteindelijk met gebogen hoofd de zege van Valencia accepteren. Voor de aanvoerder was er dit keer geen beker om in ontvangst te nemen.

Valencia kende juist een fantastisch slot van het seizoen. Met drie zeges in de laatste drie wedstrijden behaalde de club de vierde plaats in de Primera División en daarmee een ticket voor de Champions League. Wat echter nog ontbrak– in de halve finales van de Europa League werd Valencia door Arsenal uitgeschakeld – was een prijs, en die kwam vanavond; de eerste sinds de beker van 2008. Met de Copa del Rey zet Valencia een punt aan een lange crisisperiode. Voor coach Marcelino, een van de meest gewaardeerde trainers van Spanje, is het op zijn 53ste jaar de eerste prijs uit zijn carrière.