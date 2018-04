Cillessen na geweldige assist: Dat geeft een extra ontlading

,,Je gaat er vanuit dat het lastige wedstrijd is, maar we gingen met een lekker gevoel de kleedkamer in", zegt de voormalig Ajacied bij Fox Sports na de met 5-0 gewonnen finale. ,,We wisten dat ze hoog druk gingen zetten en dan moet je de bal daar kunnen leggen." Dat de spelers Cillessen omhelsden na die 1-0 gaf de keeper een goed gevoel. ,,Dat geeft een extra ontlading."



Cillessen moet in Barcelona Marc-Andre Ter Stegen voor zich dulden, maar hij heeft op dit moment vrede met die situatie. ,,Het is niet ideaal, maar ik ken mijn situatie. In de wedstrijden die ik mag spelen, laat ik het gelukkig zien."



Bekijk hieronder de pass van Jasper Cillessen: