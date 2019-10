Cillessen pakt met Valencia knap punt bij Atlético

Serie A Atalanta geeft zege uit handen bij Lazio

17:12 Atalanta heeft in de Serie A bij Lazio een voorsprong van 3-0 verspeeld. Het spectaculaire duel in Rome eindigde in 3-3. Atalanta liet daarmee de mogelijkheid liggen in elk geval voor even naast Juventus aan kop van de ranglijst te komen