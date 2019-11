Cillessen stopt tegen Villarreal een penalty

Voor Cillessen is het zijn tweede gepakte penalty van het seizoen, want eerder hield hij Dénis Suarez vanaf elf meter van het scoren af. Ross Barkley wist in de Champions League onlangs ook niet te scoren vanaf elf meter, maar hij schoot de bal hoog over. Ook de Noord-Ier Steven Davis schoot de bal over het doel.



Volgens Transfermarkt stond Cillessen in zijn professionele carrière 38 keer oog in oog met een penaltynemer. Maar liefst 30 pogingen gingen erin, 8 keer werd er niet gescoord en dat is inclusief schoten naast en over het doel.