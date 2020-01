City beëindigt prima reeks Everton, heerlijke goal Haller

Samenvattingen Jahan­bakhsh doet het met wereldgoal ook tegen Chelsea

16:44 Alireza Jahanbakhsh heeft Brighton & Hove Albion met een wereldgoal in de slotfase een punt een bezorgd tegen Chelsea. Was de Iraniër zaterdag tegen Bournemouth voor het eerst trefzeker in de Premier League, vandaag bezorgde de voormalige aanvaller van NEC en AZ zijn club met een schitterende omhaal een zwaarbevochten punt tegen de topclub uit Londen: 1-1. Reza maakte in de 84ste minuut gelijk.