City in Community Shield te sterk voor Chelsea

Rangers laat zege glippen in eerste competitie­du­el onder Gerrard

16:00 Rangers heeft in de eerste wedstrijd in de Schotse Premier League met 1-1 gelijkgespeeld in de uitwedstrijd bij Aberdeen. De ploeg van de nieuwe trainer Steven Gerrard (38) liet in de 93ste minuut de zege uit handen glippen.