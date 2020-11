City maakt geen fout in Griekenland en overwintert, weer ruime zege verrassing Gladbach

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Met de zege in Griekenland bouwde City een niet meer te overtreffen voorsprong op. Olympiakos en Olympique Marseille kunnen de Engelse topclub niet meer achterhalen. Vanavond kan ook Bayern München een plek in de Champions League na de jaarwisseling verdienen, door op eigen bodem te winnen van Red Bull Salzburg.

Gladbach

Ook Borussia Mönchengladbach deed goede zaken. De Duitsers maakten net als in het heenduel gehakt van het sterke Shakhtar Donetsk. Na de 0-6 in Oekraïne wonnen de Duitsers in eigen huis met 4-0. Lars Stindl (strafschop), Nico Elvedi, Oscar Wendt en Breel Embolo zorgden voor de treffers. Laatstgenoemde greep de hoofdrol, door met een fraaie omhaal voor de 3-0 te zorgen.