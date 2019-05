City met De Bruyne in kampioensduel

City gaat de laatste speelronde van de Premier League in met één punt voorsprong op Liverpool, dat Wolverhampton Wanderers ontvangt. ,,Ik had een maand geleden, toen we zeven punten achter stonden, nooit gedacht in deze positie terecht te komen. Het is een droom”, aldus Guardiola. ,,Het zal lastig worden, maar als de wedstrijd niet goed verloopt, zullen we rustig blijven. We hebben een plan en dat zullen we gaan volgen.”