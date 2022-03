City na gelijkspel en zonder grootse krachtsinspanning naar kwartfinale Champions League

SamenvattingEen heel groot wonder moest zich voltrekken in Engeland wilde Sporting Club de Portugal de kwartfinales van de Champions League halen. Daarin slaagden de Portugezen niet met een gelijkspel: 0-0. Manchester City bereikte voor de vijfde keer op rij de kwartfinale van het miljardenbal.

De return van deze achtste finale in de Champions League was slechts een formaliteit. Manchester City won in Lissabon met 0-5. Dat kon niet meer misgaan, hoewel het verleden weleens heeft bewezen dat er wonderen bestaan. Maar een dergelijke achterstand van vijf doelpunten maakte een ploeg nog nooit goed.

Dus kon trainer Pep Guardiola een aantal sterren rust geven. Kevin de Bruyne en Jack Grealish bleven op de bank, Riyad Mahrez viel in, Kyle Walker was geschorst, Rúben Dias en Nathan Aké ontbaken vanwege een blessure en ook João Cancelo was er niet bij. De coach gunde daarom een aantal spelers hun debuut in de Champions League, zoals Conrad Jaden Egan-Riley. Later vielen ook nog James McAtee en Luke Mbete in.

Volledig scherm © REUTERS Een formaliteit dus. Dat was ook terug te zien in de eerste helft. Het duel kabbelde voort. Sporting kon aanvallend niets inbrengen, City vond het allemaal wel best. De grootste kans was voor Raheem Sterling, die doelman Adan wilde verschalken met een stiftje, maar de Spanjaard bleef staan en voorkwam de 1-0. Een weinig spectaculaire eerste helft in het Etihad Stadium.

Dat veranderde in het tweede bedrijf. In de tweede minuut leek Gabriel Jesus zijn twintigste treffer in de Champions League te maken, maar de Braziliaan stond buitenspel. Voor de thuisploeg kon het eigenlijk niet meer mis, die kwartfinale. Guardiola gunde nog een aantal sterren rust en kwam de 36-jarige reservekeeper Scott Carson binnen de lijnen voor zijn tweede Champions League-wedstrijd uit zijn carrière - hij keepte ooit voor Liverpool in 2004-2005 tegen Juventus.

Volledig scherm Scott Carson vervanger Ederson en keept zijn tweede wedstrijd in de Champions League. © AP

Sporting werd steeds brutaler met invaller Marcus Edwards als grote smaakmaker. Bijna elke Portugese aanval begon bij hem. Meteen na zijn invalbeurt voorkwam Carson de 0-1, die niet eens onverdiend was geweest op basis van de tweede helft. In de slotfase kopte John Stones nog een hoekschop over. Geen goals, wel een vermakelijke tweede deel.

Dus bereikte City zonder al te grote krachtsinspanning voor de vijfde keer achter elkaar de kwartfinale, als tweede Engelse ploeg na Liverpool. Ook Chelsea en Manchester United zijn nog in de race om door te stomen. De jacht op de eerste Cup met de Grote Oren is geopend.

Volledig scherm James McAtee debuteerde in de Champions League. © REUTERS

