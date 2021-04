CL-voetbal steeds verder uit zicht voor Leverkusen

Vele Spanjaar­den weten: de winnaar van El Clásico wordt kampioen

11 april Voor de tweede keer is alles anders in en rond de Clásico. Dit keer wordt zelfs niet in een groot stadion gespeeld. Bij Real Madrid noch Barcelona is er deze week ook maar iets lelijks over de rivaal gezegd, maar de belangen zijn vanavond (21.00 uur) onveranderd groot.