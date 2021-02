Club Brugge mist zeven belangrijke krachten, maar hoeft niet te vrezen: ‘Dit is het beste Club ooit’

CoronaClub Brugge gaat ruim aan kop in de Belgische competitie, maar wacht vanavond een zware klus om door te gaan in de Europa League. Het 1-1 gelijkspel bij Dinamo Kiev vorige week in Oekraine was zeker niet slecht, maar de afgelopen week kwamen er nog meer coronagevallen bij.

Philippe Clement is ook vanavond nog niet van de partij. Zijn assistent Rik de Mil, die het vorige week in Oekraïne en maandagavond tegen OH Leuven (3-0 winst) al van hem overnam, moet het ook vanavond nog doen met een flink uitgedunde selectie. Naast de Nederlanders Noa Lang en Stefano Denswil ontbreken ook Simon Mignolet, Charles De Ketelaere, Hans Vanaken, Mats Rits en Matej Mitrovic.



Toch geeft clublegende Franky Van der Elst, die van 1984 tot 1999 voor Club Brugge speelde, het team een goede kans om door te gaan. Niet in de laatste plaats door aanvoerder Ruud Vormer en spits Bas Dost. De vijfde Nederlander bij Club, Tahith Chong, is niet ingeschreven voor de Europa League.

,,Club heeft lang gedacht dat het immuun was tegen Covid-19,” zegt Van der Elst. ,,Ik weet nog dat ze kwaad waren toen Brandon Mechele in september positief testte bij de nationale ploeg. Het leek toen alsof dat bij Club niet kon gebeuren. Dit is een vervelende situatie. Het zorgt ook voor bijkomende stress. Om de drie dagen zo’n stok in je neus, en dan maar hopen dat jij niet de volgende bent die ook besmet is.”

Ook vorige week ontbraken al veel spelers, maar bij een temperatuur van -8 deed Club Brugge het toch knap tegen de koploper van Oekraïne met een 1-1 gelijkspel in het koude Kiev. Club Brugge heeft daardoor vanavond genoeg aan een 0-0 gelijkspel om door te gaan naar de achtste finales van de Europa League. Brugge mist echter wel doelman Simon Mignolet. ,,De beste keeper die Club ooit heeft gehad. Met hem erin lijkt het doel plots een stuk kleiner", zegt Van der Elst. De 25-jarige Amerikaan Ethan Horvath vervangt hem onder de lat. ,,Ach, Horvath.. Het is niet dat hij geen bal kan pakken, hé. Of dat-ie met knikkende knieën onder de lat zal staan. Hij heeft in de Champions League tegen Zenit (1-2 winst) al bewezen dat Club op hem kan rekenen. Dat zal vanavond weer zo zijn.”

Volledig scherm Franky van der Elst. © BELGA

Van der Elst, zelf een voormalig middenvelder die 86 keer uitkwam voor België, is ook lyrisch over aanvoerder Ruud Vormer. ,,Het is een tijdje minder geweest met hem, maar de afgelopen maanden is hij weer echt goed. Ook in Kiev was hij weer fantastisch. Vormer is een echte leider en zelden geblesseerd, ook heel belangrijk. Ik ben hem al een paar keer tegengekomen. Ik zag hem vorig jaar tijdens de lockdown op de dijk in Knokke, op zijn racefiets. Vormer verkoopt geen zever.”

Quote Niet de beste voetballer, maar hij heeft weinig of niets nodig om een doelpunt te maken Franky van der Elst over Bas Dost

Ook Bas Dost valt wel in de smaak bij Van der Elst. ,,Niet de beste voetballer, maar hij heeft weinig of niets nodig om een doelpunt te maken. Het zou me niet verbazen als hij er tegen Kiev weer eentje zal binnenduwen. Weet je wat het ook is? Dost voetbalt bij Club niet op een eiland. Er is veel beweging rond hem dankzij het systeem, dat maakt het voor hem makkelijker.”

Van der Elst sluit af met mooie woorden voor deze ploeg, die in de Jupiler Pro League aan kop gaat met vijftien punten voorsprong op achtervolger Royal Antwerp FC. ,,Ik denk nog altijd het Club onder Happel het beste Club ooit is. Ook door die twee Europese finales. Het Club waar ik in speelde had bij momenten ook echt een sterke ploeg. Maar dít Club is in zijn geheel wel het beste uit de geschiedenis. Misschien maak ik nu een paar mensen kwaad, wat niet mijn bedoeling is, maar hoe Club nu geleid wordt en hoe het dankzij hun scouting één van de beste selecties ooit bij elkaar heeft gebracht: chapeau.”

Volledig scherm Bas Dost. © BELGA