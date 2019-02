Club Brugge wacht met smart op Groeneveld

,,Zijn afwezigheid is jammer, maar tegelijk een kans voor andere jongens'', zei Leko, wiens ploeg in de Belgische competitie op de tweede plaats staat. ,,Hij was enorm bepalend voor ons en dat missen we, maar we gaan er niet over huilen.'' Groeneveld, in de zomer overgekomen van NEC, maakte in de eerste maanden van het seizoen zoveel indruk dat hij in oktober mocht debuteren in het Nederlands elftal. In zijn eerste interland als basisspeler tegen België (1-1) nam de vleugelspits de gelijkmaker voor zijn rekening.



,,Zoals hij de eerste twee maanden speelde, was hij voor ons wat Neymar is voor Paris Saint-Germain en wat Mo Salah is voor Liverpool'', aldus Leko, die met Club Brugge in de Europa League tegen Red Bull Salzburg speelt.