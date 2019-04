Club ontslaat speler na mislukte 'panenka’

Oud-baas van Barça vrijgespro­ken van witwassen

14:23 Oud-preses Sandro Rosell van Barcelona is vrijgesproken van een aanklacht dat hij geld heeft witgewassen en een criminele organisatie heeft opgezet. Een gerechtshof in Madrid meent dat er geen bewijs is voor de beschuldigingen. Rosell zat twintig maanden vast en werd in februari voorwaardelijk vrijgelaten.