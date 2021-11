Clubiconen halen hard uit naar Manchester United na afgang tegen City: ‘We zijn afgemaakt’

Peter Schmeichel, voormalig keeper van United, had bij de BBC geen goed woord over voor de inzet van de United-spelers. ,,Het is een Manchester Derby, als je dan nog niet in staat ben om jezelf helemaal op te laden... Dat er iets niet goed zit, is wel duidelijk.’’

Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer verwacht geen ontslag na de nederlaag tegen rivaal City. ,,Ik heb een goed contact met de leiding van de club. We zijn open tegen elkaar en we weten wat we aan elkaar hebben. De bedoeling is absoluut dat we samen verder gaan. Maar ik kan niet zeggen dat ik tevreden ben over hoe het gaat. We begonnen te passief. De eerste tegentreffer kwam bovendien aan als een mokerslag. Daar zijn we niet meer overheen gekomen in het restant. City speelde gewoon heel goed. Wij slaagden er echter ook niet in het de tegenstander lastig te maken. We speelden beneden ons gebruikelijke niveau. Aan het einde van het vorig seizoen ging het goed en de stijgende lijn hebben we bij de start van dit seizoen voortgezet. Vervolgens zijn we teruggevallen. Daarvan moeten we ons nu herstellen.”