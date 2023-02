Clubicoon Bayern München haalt hard uit naar FC Barcelona, Chelsea en Juventus: ‘Het is absurd’

Voormalig Bayern München-baas en oud-international Karl-Heinz Rummenigge heeft zijn afgrijzen uitgesproken over de corruptieschandalen en buitensporige uitgaven bij FC Barcelona, Chelsea en Juventus. Maar verrast is Rummenigge, nog altijd lid van het uitvoerend comité van de Europese voetbalbond UEFA, geenszins.

In een groot interview met de Italiaanse krant Corriere dello Sport kijkt Rummenigge met afgrijzen naar schandalen in Spanje en Italië en de exorbitante transferuitgaven in Engeland. FC Barcelona zou sinds 2001 frauduleuze betalingen hebben gedaan van ruim 6 miljoen euro aan een bedrijf van de voormalige vicevoorzitter van de scheidsrechterscommissie van het land, José Maria Enriquez Negreira.

Juventus kreeg vijftien punten in mindering in de Serie A omdat de club in het verleden zou hebben gesjoemeld met transferwaardes van spelers om zo aan de financiële regels te voldoen en Chelsea, de Engelse club van de Amerikaanse eigenaar Todd Boehly, gaf dit seizoen al ruim 500 miljoen euro uit aan nieuwe spelers.

Volgens Rummenigge zijn de clubs de schaamte volledig voorbij. Hij hekelt in de Italiaanse sportkrant de hebzucht van de clubbesturen. ,,Engelse clubs geven bizar veel geld uit op een irrationele manier, terwijl andere clubs in Europa tijdens allerlei financiële crises gewoon doorgaan met schandalen. En zelfs dan lukt het ze niet om prijzen mee naar huis te nemen. Chelsea verspilde honderden miljoenen euro’s om tiende te te staan in de Premier League. Het is te absurd voor woorden. De globalisering van de voetbalmarkt heeft geleid tot een ongelooflijke ongelijkheid. Rijkdom moet beter worden verdeeld.”

Rummenigge wast ook Juventus en FC Barcelona de oren. ,,Ik kon niet geloven wat Juventus heeft gedaan. Nog nooit in mijn leven had ik zoiets gehoord. Juventus is een topclub in Italië en Europa, maar ze maakten op gênante wijze een eigen doelpunt.”



Barça-gate verraste de 67-jarige oud-international weer helemaal niet. ,,Ik moest lachen toen ik het nieuws zag, maar het verrast me totaal niet", aldus Rummenigge. ,,Altijd als wij in Spanje speelden, kreeg ik een vreemd gevoel. Dit zijn onacceptabele zaken, die verder gaan dan de nationale competities. Dit moet onderzocht worden met alle ernst en respect.”

Rummenigge zette zich twee jaar geleden ook af tegen de oprichting van de Super League. ,,Het is natuurlijk geen toeval dat het een idee was van drie clubs die nu kampen met enorme liquiditeitsproblemen. Maar de Super League is domweg niet de oplossing. De Financial Fair Play-regels moeten strikter. Clubs staan onder constante druk van de fans en de media om geld uit te geven, maar voetbal is de enige industrie die continu verliest draait.”

