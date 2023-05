Clublegende Sergio Busquets vertrekt na 18 jaar bij FC Barcelona: ‘Het was een droom om voor deze club te spelen’

,,Ik had nooit geloofd dat ik meer dan 15 seizoenen zou spelen. Het was een eer, een droom, een bron van trots. Aan ieder begin komt een eind en die tijd is gekomen”, aldus Busquets in een videoverklaring. Hij bedankt al zijn collega's, van materiaalmannen tot perschefs. ,,Ik bedank ook alle fans voor de steun die ze mij hebben gegeven. Bedankt voor alles en tot gauw!” Hij sloot zijn toespraak af met de poëtische woorden: ,,Het zijn van een Barça-fan is het mooiste wat er is.”

Busquets is een absolute clublegende in Catalonië. De wereldkampioen van 2010 speelde meer dan 700 wedstrijden voor Barcelona. Alleen Xavi en Lionel Messi speelde meer wedstrijden in hun carrière dan de vertekkend middenvelder. In die periode van 719 wedstrijden won hij 31 prijzen, waaronder driemaal de Champions League. Dit weekend schrijft hij hoogstwaarschijnlijk de landstitel bij dat imponerende aantal.

Eerder sijpelden er al geruchten vanuit Spanje naar buiten over een eventueel vertrek van de middenvelder. Hij zou volgens ingewijden ‘toe zijn aan een nieuwe uitdaging’. Waar die uitdaging dan zal zijn is nog niet bekend. Voor de hand ligt dat Busquets in een ander werelddeel gaat voetballen. Daarmee volgt hij het voorbeeld van onder anderen oud-ploeggenoten Xavi en Andrés Iniesta.

