Clubs uit Premier League geven meer geld uit dan ooit aan transfers

Manchester United brak met 238 miljoen euro aan uitgaven een clubrecord. De transfer van Antony van Ajax naar Manchester was de duurste ooit op de ‘deadline day’ , de laatste dag van de transferperiode. De club van coach Erik ten Hag betaalde 95 miljoen euro aan Ajax voor de Braziliaan. Dat bedrag kan via bonussen oplopen tot maximaal 100 miljoen euro.

Nottingham Forest trok van de clubs op het hoogste niveau in Engeland de meeste nieuwe spelers aan. De club die na 23 jaar terugkeerde op het hoogste niveau in Engeland, legde 21 spelers vast in de transferperiode. Dat was meer dan de zeventien spelers die Crystal Palace aantrok in de zomer van 2013. Forest heeft daarmee 174 miljoen euro uitgegeven.