Clubs uit Serie A willen straf voor Juve, Milan en Inter vanwege plannen Super League

MLS Stam en Locadia gaan snoeihard onderuit en wachten nog op eerste MLS-zege

24 april Het nieuwe seizoen van de Major League Soccer (MLS) is voor het FC Cincinnati van coach Jaap Stam en Jürgen Locadia niet best begonnen. Na de 2-2 tegen Nashville SC werd vandaag met liefst 5-0 verloren van New York City FC.