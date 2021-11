Coach in schouder geschoten in Argentinië: ‘Deze gevechten verpesten de club’

VideoBij supportersrellen tijdens een wedstrijd in de derde divisie van het Argentijnse voetbal is de coach van de bezoekende ploeg neergeschoten. Mauricio Romero van Ferro de Gerenal Pico werd door een kogel geraakt in zijn schouder en na behandeling op het veld naar het ziekenhuis overgebracht.