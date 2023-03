Cody Gakpo, Virgil van Dijk en Eintracht Frankfurt hebben sensationele comeback nodig

Real Madrid kwam in Liverpool nog op een 2-0-achterstand, maar wist dat nog razendknap om te buigen in een sensationele 2-5 eindstand. Hoewel de uitdoelpuntenregel is afgeschaft, lijkt de returnwedstrijd een formaliteit te worden in Santiago Bernabéu. Het enige wat Real nog af kan stoppen is een sensatie à la Liverpool-Manchester United, toen het team van Cody Gakpo en Virgil van Dijk de aartsrivaal met 7-0 vernederde.