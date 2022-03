Colombia en Chili missen WK in Qatar, Peru naar play-offs

Messi zaait twijfel over toekomst na winst met Argentinië op Venezuela

Lionel Messi heeft gezegd dat hij later dit jaar gaat nadenken over zijn toekomst, maar dat het waarschijnlijk is dat na het WK in Qatar ,,veel dingen zullen veranderen”. De Argentijnse aanvoerder speculeerde over zijn toekomst nadat hij met de nationale ploeg vrijdagavond (lokale tijd) met 3-0 Venezuela had verslagen in de voorlaatste WK-kwalificatiewedstrijd.

26 maart