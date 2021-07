Colombia verslaat Uruguay en bereikt verrassend halve finales Copa América

Samenvatting Messi helpt Argentinië langs Uruguay van Suárez in Copa América

19 juni Het Argentijnse elftal heeft de tweede wedstrijd op de Copa América gewonnen. Uruguay werd met 1-0 verslagen. Guido Rodríguez van het Spaanse Betis Sevilla kopte vrijdag in het Mané Garrincha-stadion in Brasilia in de 12de minuut een voorzet van Lionel Messi binnen.