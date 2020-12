Colombiaanse voetbalbond ontslaat bondscoach Queiroz na slechte WK-kwalificatiereeks

Sinisterra debuteert bij Colombia met nederlaag

15 oktober Luis Sinisterra heeft zijn debuut gemaakt voor het Colombiaans elftal. De 20-jarige vleugelaanvaller van Feyenoord viel in de tweede helft van het duel met Algerije in, maar kon het verschil niet maken. Colombia verloor het vriendschappelijke duel in Lille met 3-0.