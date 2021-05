Column Sjoerd Mossou | De hand in de broekzak ontbreekt, dan maak ik me zorgen over Koeman

Koeman reageert op uitspraken Laporta over spoedopna­me: ‘Geloof niet alles wat je hoort’

28 mei Ronald Koeman heeft deze week een bezoek gebracht aan het ziekenhuis, maar alleen voor controle. Koeman liet via Instagram van zich horen. ,,Geloof niet alles wat je hoort. Ik ben gezond, dat is alles wat telt in het leven", schrijft hij, nadat Barcelona-voorzitter Joan Laporta aan Spaanse media had laten weten dat Koeman in het ziekenhuis was geweest.