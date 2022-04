Column Sjoerd Mossou | Je zou Ronaldo en zijn vriendin juist ook een ouderwets soort verdriet willen geven dat intiem is, privé

Britse media: ‘Als Ten Hag de moed had om naar deze horrorshow te kijken, ziet hij dat hij leiders moet vinden’

Manchester United werd gisteravond vernederd door de aartsrivaal. Liverpool won met 4-0 van The Red Devils en daarmee werd de toekomstige club van Erik ten Hag nog gespaard. In Engelse media wordt de Nederlander dan ook met het nodige cynisme succes gewenst op Old Trafford.

9:40