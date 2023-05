Column Sjoerd Mossou | Veel voetballers hebben geen flauw benul van het echte leven

Met video Solo van het jaar: oud-spe­ler Willem II Alexander Isak passeert spelers Everton op achterlijn alsof ze niet bestaan

Stop met het zoeken naar dé assist van het seizoen in de Premier League. Donderdagavond bij het duel tussen Everton en Newcastle United is die gegeven. Alexander Isak, oud-speler van Willem II, is de naam.