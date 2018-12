Coman: Ik accepteer niet nóg een operatie, genoeg is genoeg

De blessures, operaties en revalidaties vielen Coman, bij Bayern op papier belast met de erfenis van Franck Ribéry en Arjen Robben, zwaar. ,,Ik accepteer niet nóg een operatie”, zegt Coman in het TF1-programma Téléfoot. ,,Genoeg is genoeg. Misschien is mijn linkervoet gewoon niet geschikt voor topvoetbal. Als dat zo is zal ik een ander leven gaan leiden, een anoniem leven. Het was echt een rampjaar. Toen ik in augustus opnieuw geblesseerd raakte, leek het wel het einde van de wereld. Ik hoop echt dat ik nooit meer moet beleven wat ik het voorbije jaar heb meegemaakt.”



Coman maakte op 1 december zijn rentree bij Bayern München tijdens de competitiewedstrijd in Bremen tegen Werder. Hij viel voor de rust in voor Ribéry. Morgen maakt hij deel uit van de selectie van de Duitse kampioen voor de Champions League-wedstrijd in Amsterdam tegen Ajax.