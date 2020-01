Concurrent Cillessen helpt Real met blunder aan zege in Super Cup

Valencia-trainer Albert Celades gaf in de halve finale van de Supercopa de España tegen Real Madrid opnieuw de voorkeur aan Jaume Domenech. Hij kon weinig doen aan de 2-0 van Isco, die door Valencia werd opgeleid. Ook de 3-0 was niet aan de keeper aan te rekenen. Luka Modric schoot niet ver van het doelgebied de bal heerlijk met buitenkant voet in de hoek. In blessuretijd maakte Daniel Parejo uit een strafschop nog een doelpunt voor Valencia.

Cillessen staat al sinds begin december buitenspel bij Valencia. Op 7 december moest hij zich met een blessure aan zijn bovenbeen laten vervangen in de stadsderby tegen Levante. Sindsdien staat Domenech onder de lat, onder meer tijdens het CL-duel in Amsterdam met Ajax waarin Valencia de knock-outfase bereikte. Domenech is een keeper uit de ‘sinasappelregio’ en populair bij de achterban.

De strijd om de Spaanse Super Cup vindt deze dagen plaats in Saoedi-Arabië. Morgenavond staat in Jeddah de andere halve finale op het programma tussen Atlético Madrid en Barcelona.

Volgens Spaanse media heeft de nationale voetbalbond een drie-jarig contract met de Saudische organisatoren afgesloten, ter waarde van 40 miljoen euro. Dat weet ook Barçaa-coach Ernesto Valverde. ,,Voetbal is een industrie geworden, waarin het vooral draait om geld. Officials zoeken naar meer bronnen van inkomsten. Dat is de enige reden dat we hier zijn. Bovendien is onder druk van de commercie de formule aangepast. De Super Cup was een duel tussen de kampioen en de bekerwinnaar. Nu doen er twee extra elftallen mee, die vorig seizoen geen prijs hebben gewonnen. Dat is vreemd.”

