Conflict in Denemarken: Deense bond op zoek naar heel nieuw elftal

De Deense bond en voetballers ruziën al een tijdje over een collectieve arbeidsovereenkomst, waarbij imagorechten een rol spelen. Het geschil gaat vooral over individuele sponsorcontracten van spelers die zouden botsen met geldschieters van de nationale bond.



De DBU verwierp gisteren een voorstel van de spelers om de bestaande contracten voor de komende twee duels uit te breiden. De voetbalbond spreekt nu van een staking. De DBU is niet alleen op zoek naar voetballers die tegen Slowakije en Wales willen spelen. Bondscoach Coach Aage Hareide zal beide duels ook niet leiden, omdat de bond niet wil dat hij de leiding heeft over een team dat hij niet zelf heeft samengesteld.



Mocht Denemarken geen elftal kunnen samenstellen voor de duels met Slowakije en Wales dan kan de UEFA besluiten om het land uit te sluiten voor het EK van 2020. ,,De UEFA is daar heel duidelijk in. Het zou het worst-case scenario zijn."