Conor McGregor toont interesse in overname Chelsea: ‘Ik wil dit graag onderzoeken’

,,Laten we het kopen", zo valt er te lezen in een screenshot dat McGregor deelt op social media. Daar voegt hij zelf aan toe: ,,Ik wil dit graag onderzoeken.”

Abramovitsj maakte deze week bekend Chelsea na negentien jaar te gaan verkopen . De Rus wil de opbrengsten van de verkoop schenken aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. ,,Ik heb mijn team de opdracht gegeven om een ​​liefdadigheidsstichting op te richten waar alle netto-opbrengsten van de verkoop aan zullen worden geschonken. De stichting komt ten goede aan alle slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De opa en oma van Abramovitsj werden geboren in Oekraïne, het land dat momenteel in een oorlog verkeert met Rusland. ,,Weet dat dit een ongelooflijk moeilijke beslissing is geweest en het doet me pijn om op deze manier afscheid te moeten nemen van de club. Ik ben van mening dat dit in het belang van de club is.” McGregor, zelf fan van Manchester United, ziet het dus wel zitten om eigenaar te worden van Chelsea.