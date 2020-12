Container vol met Maradona-memorabilia gevonden in opslagloods

Dringen in de top van de ‘Nederland­se’ Ligue 1

14 december Het is dringen in de Nederlandse top-4 in Frankrijk. Memphis Depay won gisteren met Olympique Lyon op bezoek bij het Paris Saint-Germain van Mitchell Bakker (0-1) en nam daarmee de koppositie over van de landskampioen. Ook Sven Botman (Lille) en Kevin Strootman (Olympique Marseille) zijn in de race voor de titel. Welke Nederlander heeft de beste papieren?